Szef WHO w Kijowie. "Jestem dzieckiem wojny. Wiem, co czują Ukraińcy"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przyjechał do Kijowa, gdzie m.in. spotkał się z uchodźcami wojennymi i tamtejszym ministrem zdrowia. "Jako dziecko wojny wiem, co czują ukraińskie dzieci i dorośli" - napisał na Twitterze. Wcześniej lider Organizacji odwiedził Rzeszów

Zdjęcie Szef WHO spotkał się m.in. z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem / Denys Szmyhal / Twitter