Szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow: Propagandyści przygotowują Rosję do porażki

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Rosyjscy propagandyści zmienili narrację, pozwalając sobie na krytykę generałów, a także mówiąc o możliwości przegrania wojny w Ukrainie - przekazał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. - Doszło do tego, że oni nie mówią o wygranej, ale o tym, by nie przegrać, jednak wszyscy rozumieją, że jest to nierealne. Przegrana jest dla nich oczywista - mówił.

Zdjęcie Kyryło Budanow: Przegrana jest dla nich oczywista / VALENTYN OGIRENKO / Reuters / Forum / Agencja FORUM