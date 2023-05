Już od ponad roku kremlowski reżim nie może osiągnąć żadnego celu wyznaczonego na początku wtargnięcia na Ukrainę - ocenił na nagraniu opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych szef HUR Kyryło Budanow.

- Zwracam się do rosyjskich wojskowych, do tych, którym udało się przeżyć podczas "mięsnych szturmów" i w rozbitych okopach. Będzie jeszcze gorzej. Macie wybór - umrzeć albo uratować swoje życie - powiedział Budanow na filmie.

Kyryło Budanow zwrócił się do Rosjan: Możecie zakończyć wojnę już teraz

Szef ukraińskiego wywiadu wezwał rosyjskich żołnierzy do oddawania się do ukraińskiej niewoli. Budanow wyjaśnił, że mogą to zrobić w ramach programu "Chcę żyć".

- Możecie zakończyć wojnę już teraz. Nie czekajcie, aż was zabiją albo ciężko ranią - podkreślił.

Szef HUR przekazał, że ukraińskie siły przeprowadziły już przez linię frontu setki rosyjskich żołnierzy, którzy zgłosili chęć oddania się do niewoli. - Kontaktujcie się z projektem "Chcę żyć". Pomożemy w wyciągnięciu was ze zbliżającej się "maszynki do mięsa" - zaznaczył Kyryło Budanow.

Wojna w Ukrainie. Gigantyczne straty Rosjan

Jak przekazał w niedzielę na szczycie G7 prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, w walkach o Bachmut Rosja straciła ponad 100 tys. żołnierzy. 20 tys. miało zginąć, a 80 tys. zostać rannych. Wielu zabitych należało do grupy Wagnera.

Z raportów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że od początku inwazji na Ukrainę zginęło ponad 203 tys. rosyjskich żołnierzy. W ciągu ostatniej dobry śmierć poniosło co najmniej 720 wojskowych.



Armia Władimira Putina straciła 3785 czołgów i 7407 transporterów opancerzonych, 3278 systemów artyleryjskich i 565 systemów MLRS oraz 309 samolotów i 294 helikopterów.