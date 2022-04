Szef Pentagonu Lloyd Austin o celach USA: Chcemy Rosji osłabionej

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

- Chcemy, by Ukraina była suwerenna i mogła się obronić - oświadczył w poniedziałek sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Dalej tłumaczył, że celem jest osłabienie Rosji "na tyle, by nie mogła więcej robić tego, co robi obecnie w Ukrainie". Szef Pentagonu dodał, że USA dąży do tego, by Kreml nie był w stanie szybko odbudować swoich zdolności bojowych.

Zdjęcie Amerykańska delegacja w Kijowie / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA