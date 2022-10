Szef Pentagonu: Ataki Rosji tylko wzmocniły międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

- Rosyjskie, masowe ataki rakietowe na Ukrainę pokazały tylko okrucieństwo armii Putina i zjednoczyły społeczność międzynarodową we wspieraniu Ukrainy i jej obrony - powiedział w Brukseli szef Pentagonu USA Lloyd Austin. - Tysiące kilometrów wyzwolonych terenów to zasługa odważnych ukraińskich żołnierzy, ale by to osiągnąć, kluczowe było wsparcie Zachodu - podkreślił szef Pentagonu.

Zdjęcie Lloyd Austin / AFP