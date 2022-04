Szef obwodu ługańskiego: Będzie wielka bitwa o Donbas. Widzimy nagromadzenie sił

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Przeciwnik kontynuuje przygotowania do ofensywy na wschodzie Ukrainy w celu przejęcia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim – informuje sztab ukraińskich sił zbrojnych. Trwa przerzut sił z Białorusi do rosyjskich obwodów biełgorodzkiego i woroneskiego. Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego przekazał natomiast, że wkrótce może dojść do rosyjskiej ofensywy. - O Donbas będzie się toczyć potężny bój - powiedział.

Zdjęcie Donbas / AFP