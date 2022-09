Szef NATO: To najpoważniejsza eskalacja od początku tej wojny

- To największa próba aneksji terytorium na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej. Sojusznicy z NATO nie uznają tej aneksji - zaznaczył w swoim wystąpieniu Jens Stoltenberg.



Szef NATO ocenił, że "działania Rosji pokazują słabość i to, że wojna nie idzie według planu". Wyraźnie podkreślił, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina się broni. - Jeśli Rosja przestanie walczyć, to nastąpi pokój - powiedział. - Wzywam Putina do zakończenia wojny. To on jest odpowiedzialny za jej rozpętanie - zaznaczył.

Jak dodał, Ukraina ma prawo do odbicia zajętych przez Rosję ziem.

Stoltenberg zaznaczył też, że NATO nie jest stroną konfliktu, ale wspiera Ukrainę w jej prawie do obrony swojego terytorium.

Ukraina chce do NATO. Stoltenberg odpowiada

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jego kraj składa w trybie przyspieszonym wniosek o dołączenie do NATO . - De facto już przeszliśmy drogę do NATO. De facto już udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO. (...) Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej wspólnoty. W przyspieszonym trybie - oznajmił prezydent.

- Wiemy, że to możliwe. Widzimy, jak w tym roku Finlandia i Szwecja rozpoczęły akcesję do Sojuszu bez Membership Action Plan - dodał Zełenski.

Podczas konferencji Stoltenberga pytanie o wniosek Ukrainy zadał obecny na miejscu ukraiński dziennikarz.

- Każda demokracja w Europie ma prawo złożyć wniosek o wstąpienie do NATO i członkowie Sojuszu uznają to prawo. Potwierdzaliśmy, że drzwi NATO są otwarte, pokazaliśmy to na przestrzeni ostatnich lat. Kiedy państwa NATO spotkały się w ramach szczytu w Madrycie, powiedziano bardzo wyraźnie, że wspieramy prawo Ukrainy do wybierania swojej własnej drogi, decydowania, w jakich układach bezpieczeństwa chcą być członkiem. Jeśli chodzi o decyzje o członkostwie, to wszyscy sojusznicy (jest ich 30 - red.) muszą się zgodzić. W tej chwili skupiamy się na zapewnieniu bezpośredniego i natychmiastowego wsparcia Ukrainy, by pomóc jej bronić się przed brutalną inwazją Rosji - powiedział szef NATO.



Rosja ogłasza aneksję części Ukrainy

Zapowiedź prezydenta Ukrainy dotycząca złożenia w trybie przyspieszonym wniosku o dołączenie do NATO nastąpiła w dniu, w którym Kreml ogłosił aneksję czterech ukraińskich obwodów: donbaskiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego. Wcześniej na tych terytoriach Rosja przeprowadziła referenda, których wyników nie uznaje szereg krajów, m.in. USA i wszystkie państwa Unii Europejskiej.



Aneksja czterech ukraińskich obwodów to trzecie naruszenie integralności terytorialnej sąsiedniego kraju formalnie zatwierdzone przez Kreml. W marcu 2014 roku Rosja dokonała aneksji Półwyspu Krymskiego, natomiast 21 lutego, na trzy dni przed inwazją na Ukrainę, Putin ogłosił uznanie samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej za niepodległe państwa. Rzekoma "obrona rosyjskojęzycznej ludności Donbasu" posłużyła następnie jako propagandowe uzasadnienie wojny.