Szef NATO: Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać

Ukraina - Rosja

- Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać, zachęciłoby to innych autorytarnych władców do użycia siły - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jak dodał, "inwestowanie w obronność jest szczególnie ważne w czasie, gdy mamy do czynienia z największym kryzysem bezpieczeństwa od pokoleń".

Zdjęcie Jens Stoltenberg / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA