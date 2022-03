Szef NATO: Chiny mogą wesprzeć materialnie inwazję Rosji na Ukrainę

Jak poinformował ewentualne użycie broni chemicznej na Ukrainie będzie miało "daleko idące konsekwencje".

- Oczekuję, że na szczycie w Brukseli przywódcy zdecydują o podwojeniu wysiłków, mających na celu zwiększenie inwestowania w obronność - powiedział.

Jens Stoltenberg przekazał również, że na szczycie NATO w Brukseli oczekuje decyzji o znaczącym wzmocnieniu Sojuszu w jego wschodniej części.

