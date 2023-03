Szef MSZ Węgier: Negocjacje nie oznaczają oddania terenów Rosji

- Zakończenie wojny i przystąpienie do stołu negocjacyjnego nie oznacza, że przyjęty zostanie status quo - mówił szef MSZ Węgier.

Szef MSZ Węgier ocenił także, że walki w Ukrainie muszą się zakończyć jak najszybciej.

- Gdy dojdzie do zakończenia wojny i rozpoczną się rozmowy pokojowe, nie oznacza to od razu, że granice będą tam, gdzie przechodzili linia frontu - przekazał Szijjarto.

Węgry namawiają do negocjacji Rosji i USA

Stanowisko węgierskiego rządu w sprawie sytuacji w Ukrainie zostało przedstawiane przez premiera Viktora Orbana. - Nie będziemy dostarczać broni, nie przystąpimy do żadnej koalicji wojennej - mówił pod koniec lutego. W ocenie Orbana, takie jest stanowisko narodu węgierskiego.

Reklama

Peter Szijjarto w lutym podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwał do rozpoczęcia negocjacji między USA a Rosją, które zakończą konflikt w Ukrainie.

- Dostawy broni prowadzą do kontynuacji i ryzyka eskalacji tej wojny, przynoszą jeszcze więcej cierpień. Węgry wzywają społeczność międzynarodową, by wreszcie zaczęła skupiać się na tym, jak doprowadzić do zawieszenia broni i jak najszybciej rozpocząć rozmowy pokojowe - mówił.

- ONZ ma do odegrania pewną rolę. ONZ miała służyć jako platforma dialogu między tymi krajami, z których wiele uważało się za wrogów. Dlatego zachęcamy do negocjacji jak najszybciej między Rosją a USA w ramach ONZ - dodawał.

Na słowa Szijjarto zareagował wtedy rzecznik MSZ Ukrainy Oleg Nikolenka. Wezwał szefa węgierskiego ministerstwa, by przestał myśleć, że do rozmów pokojowych dojdzie bez udziału Ukrainy.