Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow grozi NATO. "Transporty wojskowe będą celem"

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow odniósł się do aktualnej sytuacji na ukraińskim froncie. Jak powiedział, "wszystkie transporty wwożące do Ukrainy broń staną się celem Rosji". To bezpośrednia groźba w kierunku państw NATO, które pomagają Ukrainie.

Zdjęcie Siergiej Ławrow / MAXIM SHEMETOV/Reuters / Agencja FORUM