Jak relacjonowały media, podczas poniedziałkowego spotkania z minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonną, szef MSZ Austrii Alexander Schallenberg zaapelował m.in. o złagodzenie europejskich restrykcji wobec Moskwy; skrytykował również Polskę za odmówienie zgody na przyjazd szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa na grudniowe posiedzenie rady ministerialnej OBWE w Łodzi.

Müller: Polska podtrzymuje swoje zdanie

- Polska podtrzymuje swoje zdanie w zakresie sankcji dla Rosji - powiedział Müller, komentując te doniesienia.

Jak podkreślił, tylko konsekwentna polityka w tym zakresie może doprowadzić do zmiany działań ze strony Moskwy. - Każda próba zamykania oczu na rosyjskie zbrodnie pod płaszczykiem powrotu do normalnego funkcjonowania relacji gospodarczych to ogromny błąd - zaznaczył.

- To właśnie taki model budowania nieprzemyślanych powiązań z Rosją w polityce energetycznej doprowadził do wojny - ocenił Müller.

Duda: Dla mnie to rozbijanie europejskiej jedności

- Z przykrością wysłuchuję tego typu głosów, bo - jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówi to europejski polityk państwa, które należy do Unii Europejskiej - to bez wątpienia dla mnie jest to rozbijanie europejskiej jedności" - ocenił prezydent.

- My tę jedność europejską chcemy budować. Doskonale rozumiemy i znamy sytuację Ukrainy. Wspieramy Ukraińców, ponieważ wiemy, że ulegli brutalnej i niczym nieusprawiedliwionej agresji rosyjskiej - kontynuował prezydent. - Jak widać są ludzie, którzy są gotowi robić interesy, nie przejmując się tym, że leje się krew. My uważamy, że trzeba zatrzymać rozlew krwi i zatrzymać tych, którzy są winni tragedii innego narodu, dzisiaj tym narodem jest naród Ukraiński - dodał.

Prezydent podkreślił również, że polska polityka opiera się na wartościach. Wyraził przy tym ubolewanie, że "niektórzy" nie wyznają tych najważniejszych wartości. Zaznaczył, że wierzy, iż są one wartościami wspólnymi dla Europy i cywilizacji europejskiej.

Prezydent Duda wyjaśnił, że Europa i cywilizacja europejska nie jest kulturą brutalnej siły, tylko kulturą praw człowieka, pokoju oraz pokojowego współistnienia. - I taką Europę my chcemy budować - oświadczył

Polska nie zgodziła się na przyjazd Siergieja Ławrowa

Pod koniec listopada rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że Polska nie wyraziła zgody na przyjazd do naszego kraju szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa na grudniowe posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi. Nasz kraj sprawował wówczas przewodnictwo w Organizacji i był gospodarzem spotkania.

Jasina wskazywał wówczas m.in., że rosyjska napaść na Ukrainę stanowi zasadnicze zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności w całej Europie i egzystencjalne zagrożenie dla samej OBWE.