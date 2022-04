Ukraina - Rosja Ukraina: Rosjanie zabili wielu cywilów w obwodzie zaporoskim

- Okupanci wchodzili do mieszkań, jeśli znajdowali ukraińską symbolikę albo dokumenty wojskowych, to zostawiali pułapki, granaty. Dlatego trwa bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Zgodnie z międzynarodowymi standardami jeden dzień aktywnych działań zbrojnych to miesiąc rozminowywania - przekazał Monastyrski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jedynie 4 kwietnia znaleziono ponad 4 tysiące ładunków wybuchowych. To - jak dodał minister - zarówno amunicja, która nie wybuchła, jak i pozostałości po ładunkach wybuchowych i pułapki. Znajdowane są - także w domach - miny-pułapki.

Masakra w Buczy. Będzie ekshumacja

W celu identyfikacji zwłok i ustalenia okoliczności śmierci mieszkańców Buczy planowana jest ekshumacja z masowego grobu w tym podkijowskim mieście; prokuratura przygotowuje decyzję - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa w Telegramie.



Zobacz też: Wojna na Ukrainie. Bucza. Ekshumacja zwłok ofiar

Oceniła, że praktycznie pół miasta zostało zniszczone w wyniku walk, a podchodzenie do domów jest niebezpieczne ze względu na znajdujące się tam niezdetonowane pociski. Budynki mają wybite okna i dziury wyrwane przez bomby.

Wcześniej rzeczniczka informowała, że w masowym grobie na terenie miasta jest prawdopodobnie od 150 do 300 ciał. Podczas rosyjskiej okupacji w mieście miało zginąć ponad 400 osób.