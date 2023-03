Gulyas powiadomił, że zgodnie z węgierskim systemem prawnym Budapeszt nie ma podstaw do aresztowania rosyjskiego prezydenta. Powodem jest to, że statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze nie został ogłoszony na Węgrzech ogłoszony, ponieważ został uznany za niekonstytucyjny.

Władimir Putin nie zostanie aresztowany na Węgrzech

- Musimy odwołać się do węgierskiego prawa i na tej podstawie nie możemy aresztować rosyjskiego prezydenta, ponieważ statut MTK nie został wdrożony na Węgrzech - powiedział.

Szef kancelarii Orbana podkreślił również, że węgierski rząd nie przestawił swojego sformułował oficjalnego stanowiska w sprawie nakazu aresztowania, ale "wyraził swoją opinię na ten temat". - To rozwiązanie nie są najlepsze, ponieważ prowadzi do dalszej eskalacji, a nie pokoju, to moja osobista subiektywna opinia - dodał.

Węgry zaprzeczają doniesieniom medialnym

W piątek Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina oraz Mariji Lwowej-Bełowej, pełnomocnika ds. praw dziecka przy prezydencie Rosji w związku z podejrzeniem o zbrodnie wojenne, polegające na bezprawnej deportacji dzieci z okupowanych przez Rosję ukraińskich terenów.

Bloomberg podał we wtorek, że Budapeszt nie podpisał wspólnego oświadczenia ministrów sprawiedliwości państw członkowskich UE w sprawie nakazu aresztowania. Medialnym doniesieniom zaprzeczył rzecznik węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mate Paczolay.

- To kłamstwo, że rząd zawetował deklarację UE w sprawie decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego - mówił.