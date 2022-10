- Z powodu agresywnej wojny przeciwko Ukrainie Rosja znalazła się w rozpaczliwej sytuacji - powiedział we wtorek szef brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ. - Kończy się jej amunicja, przyjaciele i żołnierze, a Rosjanie uciekają przed mobilizacją - dodał Jeremy Fleming na antenie radia BBC.

