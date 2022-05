Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis zaprosił biznesmenów, obecnych i byłych polityków, działaczy praw człowieka i dziennikarzy z Europy (w tym z Rosji) i USA - pisze gazeta, zaznaczając, że "Bild" "też tam jest".

Jeden z uczestników szczytu powiedział dziennikowi: - Putin posunął się za daleko w brutalnej wojnie przeciwko Ukrainie. Od początku wojny dziesiątki tysięcy Rosjan przypłaciło życiem jego megalomanię. Jeśli teraz nie pozbędziemy się go z Rosji, to kiedy to nastąpi?

Władimir Putin atakuje dalej. Chce opanować Ługańszczyznę

Jak jednak informuje szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj, cytowany przez agencję Unian, prezydent Rosji nie zwalnia tempa ataku i w ostatnich dniach miał podjąć decyzję, aby opanować Ługańszczyznę za wszelką cenę. W tym celu na ten kierunek przerzucane są siły wroga spod Mariupola, Charkowa i z regionu donieckiego.

- Najeźdźcy nie są odporni na kule, ani nieśmiertelni, podobnie jak wszyscy inni ludzie. Niemniej jest ich naprawdę bardzo dużo. Naszych żołnierzy wręcz szokuje to, że Rosjanie wychodzą dosłownie z każdej szczeliny, niczym karaluchy. Sądzę, że wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Będzie to czas, który zdecyduje o losie obwodu ługańskiego - przekazał Serhij Hajdaj.