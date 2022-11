Szczyt G20. Ukraina apeluje, by wycofać zaproszenie dla Putina

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko zaapelował we wtorek, by odwołać zaproszenie dla Władimira Putina na szczyt G20 na Bali, bowiem rosyjski przywódca przyznał publicznie, że wydał rozkaz atakowania celów cywilnych na Ukrainie. Putin mówił, że była to odpowiedź na atak na okręty rosyjskie w Sewastopolu, o który oskarżył Ukrainę. Zagroził też, że "nie jest to wszystko", co Moskwa mogła zrobić.

Zdjęcie Władimir Putin / Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP