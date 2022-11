We wtorek na wyspie Bali rozpoczął się szczyt przywódców państw grupy G20. Gospodarz wydarzenia, prezydent Indonezji Joko Widodo, zaapelował o jedność i współpracę w radzeniu sobie z problemami światowej gospodarki mimo głębokich podziałów w sprawie wojny na Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski: Istnieje ukraińska formuła pokoju

Podczas szczytu prezydent Ukrainy wystąpił w formie online. Przywódcom państw G20 oświadczył, że "nie warto proponować Ukrainie kompromisów dotyczących sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości".

Dodał, że jeśli Rosja chce zakończyć tę wojnę, to niech udowodni to swoimi działaniami. Zełenski zaznaczył, że Ukraina nie pozwoli, by "Rosja przeczekała, odbudowała swoje siły, a potem rozpoczęła nową serię terroru i globalnej destabilizacji". "Nie będzie Mińska-3, który Rosja naruszyłaby natychmiast po podpisaniu" - przekazał.

Reklama

Zełesnki zapewnił, że istnieje ukraińska formuła pokoju. "Pokój dla Ukrainy, Europy i świata. I jest zestaw rozwiązań, które można wdrożyć, aby naprawdę zagwarantować spokój" - dodał.

10 propozycji Ukrainy

Oto propozycje Ukrainy, które przedstawił Wołodymyr Zełenski:

1. Bezpieczeństwo radiologiczne i jądrowe

2. Bezpieczeństwo żywnościowe

3. Bezpieczeństwo energetyczne

4. Zwolnienie wszystkich więźniów i osób deportowanych

5. Wdrożenie Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy i ładu światowego

6. Wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych

7. Przywrócenie sprawiedliwości

8. Przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku

9. Zapobieganie eskalacji

10. Podpisanie dokumentu kończącego wojnę