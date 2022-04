- Daliśmy im pełny dostęp do państwowego systemu, do systemu opieki zdrowotnej i edukacji. Traktujemy ich jak gości, a nie jak uchodźców - mówił Szczerski, odnosząc się do odpowiedzi Polski na kryzys humanitarny wywołany przez wojnę.

Jak dodał, wywołanie katastrofy humanitarnej na Ukrainie jest obecnie celową taktyką stosowaną przez Rosję, aby zmusić Ukraińców do poddania się.

Szczerski podkreślił, że choć Polska ponosi koszty przyjęcia uchodźców, to najważniejsze jest obecnie ratowanie życia ludzi. Zaznaczył jednak, że "żaden kraj nie może sam udźwignąć takiego ciężaru i powinien być to międzynarodowy wysiłek".

Reklama