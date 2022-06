Szczerski na forum RB ONZ: Rosja nadużyła prawa weta

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Jeśli stały członek Rady użyje weta, by uniknąć sprawiedliwości za agresję, tak jak zrobiła to ostatnio Rosja, to takie zachowanie stanowi nadużycie prawa weta i nie może być uznawane za zgodne z prawem międzynarodowym - powiedział w czwartek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ stały przedstawiciel RP Krzysztof Szczerski. Apelował też o sprawiedliwość dla rodzin ofiar zbrodni katyńskiej.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski mówił o ofiarach zbrodni katyńskiej / Michael M. Santiago/Getty AFP / East News