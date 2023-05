W piątek w okupowanym przez Rosjan Ługańsku doszło do wybuchów. Mieszkańcy informowali o potężnych eksplozjach w rejonie miasta, a nagrania z miejsca zdarzenia publikowano w mediach społecznościowych.

Niedługo później w sieci zaczęto umieszczać także jedno konkretne zdjęcie, na którym widać szczątki pocisku.

"Obraz szczątków potencjalnego pocisku-wabika ADM-160B krąży po uderzeniu w Ługańsku. Mają one zmylić obronę powietrzną. Jeśli to prawda, to spodziewam się, że atak w Ługańsku był 'testem' i wkrótce możemy być świadkami trafień w ważne cele" - przekazał na Twitterze jeden z analityków.

