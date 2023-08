Rajd Ukraińców na wschodni brzeg Dniepru. ISW ocenia

Według tych informacji 8 sierpnia ok. 40-50 żołnierzy (do siedmiu łodzi po 6-7 ludzi) przerwało rosyjską linię obrony w rejonie miejscowości Kozaczi Łaheri i posunęło się w głąb na odległość do ok. 800 metrów.