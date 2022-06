Sytuacja w Mariupolu jest dramatyczna. Ludzie zgłaszają się objawami cholery

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Każdego dnia raportuje się do 15 osób z objawami cholery w Mariupolu - podają ukraińskie źródła. Sytuacja w mieście jest dramatyczna, Rosjanie nie naprawiają infrastruktury sanitarnej. By zablokować rozwój chorób, okupanci zabronili sprzedaży żywych ryb. Są problemy z dostępem do wody, a temperatura rośnie każdego dnia. W przyszłym tygodniu będzie tam 30 stopni Celsjusza.

Zdjęcie W Mariupolu brakuje wody. Każdego dnia rośnie temperatura / Petro Andruszczenko / Telegram