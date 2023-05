Systemy Patriot służą Ukrainie. Zestrzelono rosyjski samolot

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Siły ukraińskie zadały kolejny cios wojskom rosyjskim. Do zestrzelenia wrogiego samolotu użyto dostarczonego przez zachodnich sojuszników systemu Patriot, który służy do zapewnienia ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jak podkreśla CNN, pozbawiona zachodniego lotnictwa Ukraina musi improwizować, a wymierzenie we wrogi cel było właśnie takim działaniem.

Zdjęcie Rosyjski myśliwiec, zdj. ilustracyjne / Wojtek Laski/East News / East News