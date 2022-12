System Patriot od USA. Kułeba podał, kiedy dotrze do Ukrainy

Amerykański system Patriot dotrze do Ukrainy w mniej niż pół roku, choć zazwyczaj trwa to do roku - stwierdził minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w rozmowie ukraińskimi mediami. W wywiadzie był także dopytywany o swoją ocenę rezultatów ubiegłotygodniowej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.

Zdjęcie Bateria rakiet Patriot / Bartosz Krupa / East News