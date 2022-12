Pakiet obejmuje wsparcie w wysokości 1 mld dolarów na rzecz zapewnienia Ukrainie "rozszerzonej obrony powietrznej i zdolności do przeprowadzania precyzyjnych ataków" oraz dodatkowo 850 mln dolarów w ramach "pomocy w sferze bezpieczeństwa" - powiadomiła agencja Reutera.

Zełenski w USA. Spotka się z Bidenem

Prezydent USA Joe Biden spotka się w środę wieczorem w Białym Domu z prezydentem Zełenskim, który opuścił Ukrainę po raz pierwszy od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na jego kraj.

Jak poinformował w środę portal Politico, Waszyngton ogłosi podczas wizyty kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa o wartości blisko 2 mld dolarów. Znajdą się w nim systemy obrony powietrznej Patriot, a także m.in. zestawy JDAM (Joint Direct Attack Munition), dzięki którym możliwe jest przekonwertowanie niekierowanych bomb lotniczych w naprowadzane satelitarnie pociski. Nowy pakiet ma obejmować również amunicję artyleryjską.

"Nowa faza wojny"

- Jesteśmy w nowej fazie wojny i jest to dobry czas, by omówić dalsze kroki, a także to, co prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał sprawiedliwym pokojem - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby w wywiadzie dla CNN.



Zaznaczył jednak, że nie ma wątpliwości, że rosyjski dyktator nie jest obecnie zainteresowany dyplomacją, lecz "zabijaniem większej liczby ukraińskich cywilów" i niszczeniem sieci energetycznej. - Musimy więc zapewnić, że pozostaniemy skupieni na dostarczaniu systemów bezpieczeństwa, które Ukraina będzie potrzebowała - dodał Kirby.