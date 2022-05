Syria: Rosyjski statek ma być wypełniony łupem z Ukrainy

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Rosyjski statek handlowy, który dopłynął do portu Latakia w Syrii, ma być wypełniony skradzionym ukraińskim zbożem - informuje CNN. Jednostki nie wpuszczono wcześniej do co najmniej trzech innych portów na Morzu Śródziemnym.

Zdjęcie Statek w syryjskim porcie Latakia / 123RF/PICSEL