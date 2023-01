Wojna w Ukrainie. Michaił Teplinski odsunięty od operacji w Ukrainie

"Istnieje realna możliwość, że do jego zwolnienia przyczyniła się debata na temat zadań, jakie WDW otrzymały: WDW często były angażowane do utrzymywania terenu, które to role tradycyjnie powierzano piechocie zmechanizowanej" - zaznaczyło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Zwolnienie Teplinskiego jest prawdopodobnie kolejnym symptomem ciągłych podziałów w hierarchii rosyjskiej operacji, w czasie gdy generał Walerij Gierasimow próbuje narzucić kampanii swój osobisty autorytet" - napisano.

Szef Sztabu Generalnego generał Gierasimow został dowódcą rosyjskich sił inwazyjnych na Ukrainie.