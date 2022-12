Prokremlowska Russia Today przedstawiła wizję świąt Bożego Narodzenia w Europie. Zdaniem propagandystów każda kolejna Wigilia będzie coraz gorsza, a Europejczycy nie poradzą sobie bez współpracy z Rosją. Zabraknie prądu i jedzenia, a grzejniki w domach będą zimne. To nawiązanie do odizolowania Rosji po ataku na Ukrainę.

Akcja filmu rozpoczyna się w Europie w Wigilię 2021 roku. Rodzina spędza ją wspólnie w swoim domu. Choinka jest rozświetlona kolorowymi lampkami, a cała rodzina jest uśmiechnięta. Dziewczynka otrzymuje jako prezent chomika z czerwoną kokardką.

Rok później sytuacja nieco się zmienia. Rodzina spędza święta w ciemności. Ojciec wpada na pomysł, by zbudować mechanizm, dzięki któremu chomik, chodząc w kołowrotku, będzie wytwarzał prąd potrzebny do zasilenia choinkowych lampek. Domownicy są ciepło ubrani i siedzą na kanapie pod kocem.

"Antyrosyjskie święta" w Europie. Zupa z chomika na Wigilii

Ostatnia wizja rosyjskiej propagandy to święta w 2023 roku. Smutna rodzina ubrana w kurtki, czapki i szaliki siedzi przy stole. Kobieta przynosi zupę, która najwyraźniej nie smakuje domownikom. W pewnym momencie ojciec, po tym, jak zjada łyżkę zupy, wyciąga z ust czerwoną kokardkę. Po chwili uświadamia sobie, że to ta sama kokardka, w którą nosił ich chomik. Zwierzę zostało wykorzystane do przygotowania zupy. Żona pokazuje mężowi, by nie mówił nic córce. Myśl o zupie z chomika przyprawia go jednak o mdłości.

Na koniec na ekranie pojawia się napis "Miłych antyrosyjskich świat. Jeśli twoje media nie mówią, w którą stronę to wszystko zmierza, Russia Today jest dostępna przez VPN".

Nagranie przygotowane przez RT opublikował w mediach społecznościowych były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.