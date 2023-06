Sukcesy ukraińskiej kontrofensywy w Bachmucie. Znaczne straty Rosjan

Na antenie wojennego telemaratonu Sierhij Czerwaty podał najnowsze dane dotyczące strat Rosjan na kierunku bachmuckim.

- 153 najeźdźców zostało zniszczonych na tym kierunku w ciągu dnia, 203 zostało rannych, sześciu dostało się do niewoli - wymieniał.

- Zniszczono dwie samobieżne instalacje artyleryjskie, kompleks rakiet przeciwpancernych i cztery pojazdy UAV - dodał.

Chwilę wcześniej na kanale Telegram dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrskij potwierdził, że ukraińskie oddziały skupiają swoje działania na północy i południu okolic miasta Bachmut.

"Na kierunku bachmuckim Siły Obronne kontynuują atak. Wróg wyrywa się z pozycji na flankach miasta, a Ukraina odzyskuje kontrolę nad swoimi terytoriami" - napisał.

Zdjęcie Sytuacja na froncie w okolicach Bachmutu / deepstatemap.live / materiały prasowe

Zdecydowany atak w Bachmucie

Według eksperta wojskowego Ołeksandra Kowalenko kierunek bachmucki jest obecnie jednym z priorytetowych dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Zgromadzone tam jednostki prowadzą działania ofensywne, które odnoszą sukcesy.

- W końcu to, co obecnie rozwija się w okolicach Bachmutu, to nie tylko sektory północno-zachodni i południowo-zachodni, ale także samo miasto. Siły Obronne Ukrainy rozpoczęły ciekawe działania, które zaczęły przywracać pod swoją kontrole stanowiska w mieście. Myślę, że więcej szczegółów podamy w najbliższej przyszłości, ale trend jest bardzo pozytywny - podkreślił.

Akcje ofensywne ukraińskiej armii i próbę okrążenia Bachmutu komentuje także Adam Gbiorczyk, analityk wojny na Ukrainie, autor Raportu Gbiorczyka.

- Wojska ukraińskie mogą być w posiadaniu danych wywiadowczych odnośnie do pilnych ruchów wojsk Federacji Rosyjskiej w samym mieście, jak i okolicach. Nie zapomnijmy, że Rosjanie, w związku z sytuacją z Jewgnienijem Prigożynem, rotowali oddziałami, aby zatrzymać wojska wagnerowskie i zabezpieczyć strategiczne punkty zaopatrzeniowe w Rosji - ocenia.

- Jeżeli Siły Zbrojne Ukrainy posiadają dostateczną liczbę ludzi i sprzętu do wykonania uderzenia manewrem, mogą się na to zdecydować. Pamiętajmy, że takie sytuacje jak z Prigożynem, na pewno wpłynęły deprymująco na rosyjskich żołnierzy i mogły też obniżyć znacząco ich morale - dodaje.



