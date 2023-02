Turkanow stał się "bohaterem i antyfaszystą" - podkreśla dialog.ua. Zdaniem portalu Rosjanie popadają w szaleństwo, przyznając odznaczenie państwowe osobie jawnie demonstrującej symbole nazistowskie. Przypomnijmy, że "walka z neonazistami" była głównym pretekstem rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Zdjęcie Zrzut ekranu. MIchaił Turkanow z Orderem Odwagi / Nexta TV / Twitter

Swastyka i inne nazistowskie symbole na ciele Turkanowa

W samej Rosji był wielokrotnie karany grzywną za publiczne pokazywanie niektórych symboli. Na jego ramieniu wytatuowana jest swastyka, ale nie tylko ona zwraca uwagę.

- Na prawym ramieniu znajduje się tatuaż w formie swastyki, na lewym ramieniu znak białego braterstwa, krzyż celtycki, na prawym przedramieniu A.C.A.B, dwie ósemki, na prawym nadgarstku liczba 14 w słońcu - podają archiwalne akta ministerstwa spraw wewnętrznych, które przytacza vesma.today.

Reklama

- 14/88 to hasło kodowe neonazistów, liczba 14 odpowiada liczbie słów w zdaniu: "Musimy zabezpieczyć istnienie naszego narodu i przyszłość dla białych dzieci" (ang. We must secure the existence of our people and a future for White children). 88 to zakodowane powitanie "Heil Hitler!" ("Heil Hitler!"), ponieważ litera "H" jest ósmą w alfabecie łacińskim - czytamy dalej.

Order Odwagi jest przyznawany od 1994 r. za zasługi cywilne obywatelom Federacji Rosyjskiej. Ustanowiony został przez prezydenta Borysa Jelcyna.