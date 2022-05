Sukces Ukrainy. Pocisk "zamienił go w złom"

W mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie z walk pomiędzy Siłami Zbrojnymi Ukrainy a Rosją.

Rosyjski pojazd "zamieniony w złom"

"Ukraińska 'Stugna' zamieniła sprzęt okupanta w złom" - czytamy we wpisie niezależnego portalu NEXTA.

Na nagraniu widać, jak - najpewniej - ukraiński system przeciwpancernych rakiet kierowanych Stugna-P namierza rosyjski pojazd. Kilka sekund później w stronę maszyny wystrzelony zostaje pocisk, a Rosjanie przyspieszają - próbując ucieczki.

Po kilku kolejnych sekundach w pojazd uderza rakieta, a w górę wzbijają się kłęby dymu.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Wojsko o stratach Rosjan

W niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podął najnowszy bilans strat Rosjan, odniesionych w wyniku działań wojennych w Ukrainie.

Według danych Ukraińców, ostatniej doby zlikwidowano 150 rosyjskich żołnierzy. Obrońcy zniszczyli również osiem rosyjskich czołgów, 12 transporterów opancerzonych, trzy systemy artyleryjskie, jeden bezzałogowiec. "Największe straty siły rosyjskie poniosły na kierunku Bachmutu w Donbasie" - przekazał Sztab w komunikacie.

Jak szacuje ukraiński Sztab Generalny, łączne straty armii rosyjskiej według stanu z 29 maja to m.in.: ok. 30 150 wojskowych (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1338 czołgów, 3270 pojazdów opancerzonych, 631 systemów artyleryjskich, 203 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 93 systemy obrony przeciwlotniczej, 207 samolotów, 174 śmigłowce, 116 pocisków manewrujących, 504 drony i 13 jednostek pływających.