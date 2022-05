Sukces ukraińskiej kontrofensywy. "Wypychają siły rosyjskie"

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Ukraińska kontrofensywa na północ od miasta Charków nadal skutecznie wypycha siły rosyjskie w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej - przekazał think tank Institute for the Study of War.

Zdjęcie Ukraińscy żołnierze zajmują swoje pozycje w okolicach Charkowa / STR /PAP/EPA / PAP