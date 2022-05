Operacja, jaką przeprowadzili ukraińscy żołnierze, polegała na usunięciu nerek uszkodzonych od postrzału. "Dwie takie operacje zostały już przeprowadzone w naszym mobilnym szpitalu i uratowały życie naszych wojowników" - przekazał sztab.

Dzięki małoinwazyjnej operacji rany pozostają ledwo zauważalne, poszkodowani aktywowani są wcześniej i już samodzielnie chodzą po oddziale. Dodano, że wracają już do zdrowia i mają się dobrze.

"Chirurdzy wojskowi Ukrainy wdrażają nowoczesne działania, aby ratować ciężko rannych. Dziękujemy za ich służbę! Razem po zwycięstwo!" - napisał sztab na Facebooku.

Straty po stronie Rosji

Siły rosyjskie minionej doby straciły 150 wojskowych - podał w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Łączne straty armii Rosji od początku inwazji na Ukrainę wynoszą orientacyjnie 30 150 osób.

Jak szacuje ukraiński Sztab Generalny, łączne straty armii rosyjskiej według stanu z 29 maja to m.in.: ok. 30 150 wojskowych (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1338 czołgów, 3270 pojazdów opancerzonych, 631 systemów artyleryjskich, 203 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 93 systemy obrony przeciwlotniczej, 207 samolotów, 174 śmigłowce, 116 pocisków manewrujących, 504 drony i 13 jednostek pływających.