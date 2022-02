Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że omówił eskalację w Donbasie z brytyjską minister spraw zagranicznych Liz Truss, która tego dnia składa wizytę w Kijowie.

- Wróg ostrzelał ukraińskie terytorium z ciężkiego uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie - podkreślił. Jak dodał, uszkodzono infrastrukturę cywilną w Stanicy Ługańskiej, a co najmniej dwie osoby doznały obrażeń. Z kolei w Marjince w ostrzale zostali ranni jeden cywil i jeden wojskowy. - W miejscowości Trojicke ostrzał przeprowadzono przy wykorzystaniu czołgu - oznajmił.

Ogień skierowano też w szereg innych miejscowości, łącznie doszło do 42 ostrzałów - wskazał minister.

Rosja-Ukraina: "Propaganda próbuje zniekształcić rzeczywistość i oskarżyć Ukrainę o strzały"

Kułeba powiedział, że to poważne naruszenie porozumień mińskich ze strony Rosji. Kluczowym jest, by zarejestrować, że te pociski przyleciały z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, które kontroluje Rosja - zaznaczył minister.

Według niego rosyjska propaganda próbuje zniekształcić rzeczywistość i oskarżyć Ukrainę o ostrzały.

Truss oceniła, że "nawet jeśli Rosja wycofa swoje wojska znad granic Ukrainy, problem nie zostanie całkiem rozwiązany". Dodała, że sytuacja ta jest testem dla państw zachodnich, które muszą jak najszybciej zapobiec rosyjskiej agresji.

- Chiny, w odróżnieniu od Rosji, reprezentują politykę nieingerowania w sprawy innych państw. Dlatego tak zaskakujące jest sprzymierzanie się Pekinu z Moskwą - powiedziała szefowa brytyjskiego MSZ, wzywając Chiny do wywarcia presji na Rosję w celu deeskalacji wywołanego na ukraińskich granicach kryzysu.

- Świat przygląda się ich działaniom i ocenia, czy służą one pokojowi i stabilności, czy promują agresję - dodała. Wskazała, że jeśli Chiny chcą być postrzegane na arenie międzynarodowej jako partner odpowiedzialny, powinny zrobić wszystko, by doprowadzić do deeskalacji napięć.

Szef MSZ Ukrainy ogłosił też podczas briefingu ze swą brytyjską odpowiedniczką powstanie nowego formatu współpracy między Ukrainą, Wielką Brytanią i Polską.

Konflikt Rosja-Ukraina: Trójstronny format współpracy

"Mamy dziś zaszczyt poinformować o zapoczątkowaniu przez Ukrainę, Wielką Brytanię i Polskę nowego trójstronnego formatu współpracy" - powiedział Kułeba.

- Niestety ze względów logistycznych nie możemy ogłosić tego we troje. Powinien tu też stać nasz polski kolega Zbigniew Rau, ale jest on z nami zdalnie - dodał ukraiński minister.

Poinformował, że wkrótce na stronach internetowych MSZ trzech krajów opublikowane będzie oświadczenie w sprawie nowego formatu współpracy.

Kułeba wyraził wdzięczność szefom MSZ Polski i Wielkiej Brytanii za wsparcie tej inicjatywy.