Straż Graniczna: Najnowsze dane dotyczące ruchu na granicy z Ukrainą

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,764 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,961 mln - poinformowała w środę Straż Graniczna. We wtorek doszło do awarii ukraińskich systemów odprawy na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą w woj. lubelskim. Problemy w większości przypadków usunięto.

Zdjęcie Straż Graniczna. Ruch na granicy z Ukrainą / foto. Straż Graniczna/Twitter / materiał zewnętrzny