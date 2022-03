Straty Rosjan coraz większe. 13,5 tys. żołnierzy już nie walczy

Rosną straty Rosjan w Ukrainie. We wtorek ukraińskie dowództwo przekazało, że od początku konfliktu wróg stracił 13,5 tys. żołnierzy. Ponadto wojska Putina mają poważne straty w sprzęcie. Z najnowszych statystyk wynika, że Ukraińcy zniszczyli 81 samolotów i 95 śmigłowców. Udaje im się także przejmować rosyjski sprzęt.

