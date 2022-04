W środę odbywa się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO. Spotkanie poświęcone jest m.in. wojnie w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Stoltenberg o "długotrwałym konflikcie"

- Wkraczamy w krytyczną fazę wojny. Rosja wysyła wszystkie siły na Wrschód - poinformował w czasie konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Jak zapowiedział polityk, świat musi przygotować się na "długotrwały konflikt w Ukrainie". - W strategii NATO musimy uwzględnić skutki rosyjskiej agresji i nową rolę Chin - poinformował Stoltenberg.

- Sojusz powinien nadal konsekwentnie wspierać Kijów dostawami sprzętu wojskowego. Chodzi zarówno o ciężkie zestawy artyleryjskie, jak też lekkie przeciwpancerne. Ukraina zgłasza duże zapotrzebowanie w tym względzie - dodał Stoltenberg podczas briefingu prasowego.

Reklama

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Wojna Rosja-Ukraina. Wojska kierowane na Wschód

Informacje o tym, że Rosja wysyła wojska na Wschód, pojawiają się od kilku dni. Jak dowodzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), głównym celem Rosji jest zajęcie całych obwodów donieckiego i ługańskiego, w tym Mariupola, w którym Ukraińcy nadal się bronią.

Wojska, które wycofano z bitwy o Kijów, są prawdopodobnie kierowane do Rosji. Głównym miejscem koncentracji tych sił jest Biełgoród, gdzie mają się przegrupować, a część z nich ma zostać ponownie wysłana do walki, tym razem na wschodzie Ukrainy. Jednostki spod Kijowa nie zostały jednak jeszcze włączone do działań na wschodzie.

"Według niepotwierdzonych doniesień ukraińskiego wywiadu Moskwa planuje wysłanie 64. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, która miała dokonać masakry ludności cywilnej w podkijowskiej Buczy, do dalszej walki w nadziei, że winni i świadkowie tych zbrodni zginą w boju" - podkreśla ISW.