Stoltenberg: Rosja wciąż planuje inwazję na Ukrainę

- Wszystko wskazuje na to, że Rosja wciąż planuje atak na pełną skalę na Ukrainę. Widzimy trwającą koncentrację wojsk. Obiecali, że się wycofają, ale wciąż się gromadzą. Widzimy, że coraz więcej ich sił (...) jest gotowych do ataku. Jesteśmy też świadkami ciągłych prowokacji w Donbasie oraz operacji pod "cudzą banderą", których celem jest stworzenie pretekstu do ataku - powiedział Stoltenberg.

Dekret Putina

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Reuters podał w nocy z poniedziałku na wtorek, że Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy.

W wygłoszonym w poniedziałek wieczorem ponadgodzinnym orędziu Putin nazwał Ukrainę "nieodłączną częścią" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Dzisiejsza Ukraina - jak mówił - znajduje się "pod zarządem zewnętrznym" i "została sprowadzona do poziomu kolonii z marionetkowym reżimem". Zasugerował też, że polityka USA i NATO stanowi zagrożenie dla jego kraju.

Reakcją państw zachodnich była zapowiedź nałożenia sankcji na Rosję. Premier Mateusz Morawiecki wezwał do zwołania Rady Europejskiej. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził, że biorąc pod uwagę działania Rosji wobec Ukrainy, "certyfikacja Nord Stream 2 nie może być kontynuowana".