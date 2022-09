Statek z ukraińskim zbożem osiadł na mieliźnie. Przewoził 3 tony kukurydzy

Miejscowe władze podały, że 173-metrowy statek został bezpiecznie zakotwiczony w zatoce Bebek. Ruch morski w cieśninie Bosfor został tymczasowo zawieszony.

Wspólne Centrum Koordynacyjne w Stambule poinformowało, że zgodnie z umową eksportową dotyczącą ukraińskiego zboża statek "Lady Zehma" uzyskał we wtorek zgodę na opuszczenie ukraińskiego portu Czarnomorsk i płynął do Rawenny we Włoszech.

Pierwszy statek ze zbożem dotarł do Afryki

Ukraińskie ministerstwo infrastruktury poinformowało we wtorek, że pierwszy od chwili uruchomienia tzw. Inicjatywy Zbożowej statek z ukraińskim zbożem dotarł do Afryki.

Jak podano, masowiec Brave Commander, wynajęty przez Światowy Program Żywnościowy i przewożący 23 tys. ton pszenicy dotarł do Dżibuti. Zboże ma zostać następnie skierowane do Etiopii.

Minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow powiedział, że "we współpracy z ONZ Ukraina wysłała już dwa statki z ponad 50 tys. ton zboża, by pomóc Etiopii i Jemenowi".

Statki z ukraińskim zbożem przeszły przez porty na Dunaju

W ubiegłym tygodniu ukraińskie ministerstwo infrastruktury przekazało, że przez porty na Dunaju przepłynęło 11 statków ze zbożem.

- To rekordowa liczba od początku rosyjskiej inwazji - podano.