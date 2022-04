Według autorów raportu, tematem rozprawy doktorskiej Seliwanowa było diagnozowanie i leczenie chirurgiczne osób starszych chorujących na nowotwór tarczycy. Centralny Szpital Kliniczny nazywany jest często "kliniką kremlowską".

Stan zdrowia Putina. Rosyjski prezydent miał przejść dwie operacje

Jak zauważa Radio Swoboda, w tekście nie ma mowy o tym, że Putin jest na cokolwiek chory, ani nie zostały wymienione konkretne diagnozy. Projekt twierdzi jednak, że Putin przeszedł co najmniej dwie operacje - w okolicach kręgosłupa.

Zdarzenia te zbiegły się w czasie ze zniknięciami Putina ze sfery publicznej, o których niegdyś informowały media.

Działalność Projektu została zakazana w Rosji, po tym jak został uznany przez rosyjskie władze za "organizację niepożądaną" po opublikowaniu licznych śledztw w sprawie najbliższego otoczenia Putina.

Punktem wyjścia do najnowszego raportu jest odnaleziona lista lekarzy osobistych towarzyszących rosyjskiemu przywódcy w jego podróżach.

