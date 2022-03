Stambuł: Rozpoczęła się kolejna tura negocjacji Rosja-Ukraina

Delegacje Ukrainy i Rosji spotkały się w pałacu Dolmabahce w Stambule. Nie było uścisku dłoni - zauważa Reuters. Jak podaje "Ukraińska Prawda", przed rozpoczęciem negocjacji do obu stron przemawiał prezydent Turcji. Recep Erdogan wzywał do natychmiastowego rozejmu. Jego przemówienie transmitowano w ukraińskiej telewizji.

- Kontynuacja wojny nikomu nie przyniesie korzyści. Przywrócenie pokoju przyniesie korzyści waszym krajom i wszystkim innym. Wy, jako delegacje, ponosicie historyczną odpowiedzialność za podjęte dzisiaj decyzje - powiedział do przedstawicieli Ukrainy i Rosji prezydent Recep Erdogan.

- Weszliśmy w okres, kiedy potrzebne są konkretne wyniki negocjacji - stwierdził prezydent Turcji, po czym opuścił salę, gdzie toczą się rozmowy.

Rozmowy Ukraina-Rosja. Możliwy rozejm?

Ambasada Turcji w Ankarze poinformowała, że negocjacje na linii Rosja-Ukraina rozpoczęli szefowie obu delegacji. Następnie rozmowy są kontynuowane pomiędzy wszystkimi członkami zespołów.

Zawieszenie broni to dla Ukrainy plan maksimum - mówił jeszcze przed rozpoczęcie rozmów minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Jednak jak podaje Reuters, powołując się na wysokiego rangą dyplomatę z USA, Władimir Putin nie wydaje się być gotowy do kompromisów, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

Rozmowy Ukrainy z Rosją rozpoczęły się 28 lutego, w piątym dniu rosyjskiej inwazji. Dotychczas negocjacje były przeprowadzane na terytorium Białorusi w pobliżu granic z Polską i Ukrainą, a także w formacie online. W skład ukraińskiej delegacji wchodzą m.in. minister obrony Ołeksij Reznikow i doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. Na czele delegacji z Rosji stoi doradca szefa państwa Władimir Miedinski.