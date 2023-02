Sprytny plan Ukraińców. Tak spowalniają Rosjan

Najnowsze zdjęcia satelitarne wskazują na innowacyjny plan wojsk Ukrainy. By zmusić oddziały z Grupy Wagnera do spowolnienia natarcia na miasto, Siły Zbrojne Ukrainy najpewniej wysadziły tamę. Do sieci trafiły też nagrania.

Zdjęcie Bachmut. Ukraińcy wysadzili tamę w pobliżu miasta / Andalou Agency / Twitter/ War Monitor / AFP