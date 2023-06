Zdanie na temat przystąpienia Ukrainy do NATO węgierski minister spraw zagranicznych wyraził za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Szef węgierskiego MSZ o szczycie NATO: Nie może być mowy o członkostwie Ukrainy

Na swoim profilu na Facebooku Szijjarto przekazał, że sojusznicy nie powinni omawiać członkostwa Ukrainy w NATO podczas lipcowego szczytu w Wilnie.

- Trzeba to jasno powiedzieć. Dołączenie do NATO kraju, który jest obecnie w stanie wojny, nie może znaleźć się w porządku obrad - powiedział Peter Szijjarto i dodał, że nie powinno być także mowy o harmonogramie akcesyjnym dla Ukrainy. - Myślę, że istnieje w tej sprawie konsensus, ale jest jasne, że niektóre kraje nie chcą wypowiadać się w tak zdecydowany sposób - powiedział szef węgierskiego MSZ.



- Nie można przekonywać Ukraińców, że dostaną jakiś harmonogram przystąpienia do NATO, nie można tworzyć złudzeń, które oczywiście nie zostaną zrealizowane - podkreślał Szijjarto.

Szef węgierskiego MSZ przekazał również, że uważa, iż szkolenie ukraińskiej armii pod flagą NATO jest niedopuszczalne, ponieważ zwiększa ryzyko bezpośredniego starcia z Rosją. Jednocześnie zaznaczył, że kursy dla wojskowych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia nie budzą jego wątpliwości.

Kraje Sojuszu podzielone. Łotwa o zaproszeniu Ukrainy do NATO

Odmienne stanowisko w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO ma parlament Łotwy, który wezwał w czwartek do przyspieszenia procesu akcesyjnego. Sejm Łotwy wydał oświadczenie, w którym wyraził poparcie dla Ukrainy w kontekście zbliżającego się szczytu Sojuszu w Wilnie.



W przyjętym dokumencie łotewscy parlamentarzyści apelują o wykorzystanie wileńskiego szczytu do praktycznego rozszerzenia wsparcia Ukrainy w procesie akcesyjnym i wzmocnienia partnerstwa politycznego - donosi Ukraińska Prawda.



Zgłoszono także prośbę o sformułowanie szczegółowej listy zadań, które Ukraina musiałaby zrealizować, by przyspieszyć swoją integrację w ramach Sojuszu. Oprócz tego łotewski parlament podkreślił swoje niesłabnące wsparcie w walce z rosyjskim najeźdźcą i zawnioskował o zaostrzenie sankcji wobec Rosji i Białorusi.