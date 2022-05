Spór o ośrodek nad Zegrzem. Rosjanie odmawiają

Jest decyzja ambasady Rosji co do ośrodka wypoczynkowego nad Zalewem Zegrzyńskim. O odmowie placówki, co do wydania terenu, poinformowało Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Oznacza to dalszy spór o ośrodek, ponieważ umowa dzierżawy obiektu została wypowiedziana stronie rosyjskiej przez polskie władze w połowie zeszłego miesiąca.

Zdjęcie Ośrodek wypoczynkowy w Skubiance. Lasy Państwowe chcą odzyskać go od rosyjskiej ambasady / Mateusz Grochocki / East News