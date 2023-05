Spór Niemców o rosyjskie flagi w Berlinie. Jest decyzja wyższego sądu

W Berlinie w dniach 8 i 9 maja na uroczystościach upamiętniających zakończenie II wojny światowej nie wolno wywieszać żadnych rosyjskich flag ani symboli - tak zdecydował wyższy sąd administracyjny. Tym samym uchylił on decyzję sądu niższej instancji i orzekł na korzyść berlińskiej policji - informuje portal rbb24.

Spór o rosyjskie flagi w Berlinie. Jest ostateczna decyzja

Ostatecznie więc rosyjskie flagi nie mogą być wywieszane na uroczystościach upamiętniających zakończenie II wojny światowej. Rosyjskich flach czy wstęg w barwach narodowych Rosji nie wolno także nosić i pokazywać.

Sąd stwierdził, że policja ma rację, przewidując, iż rosyjskie symbole narodowe mogą być w obecnej sytuacji kojarzone przede wszystkim z wojną w Ukrainie . Jednocześnie poinformowano, że ukraińskie flagi mogą być eksponowane. Jak donosi niemiecki portal, ukraińska organizacja skutecznie obroniła swoje argumenty w sądzie, a policja nie odwołała się od tej decyzji.





Niemcy. Spór o rosyjskie flagi pomiędzy policją a sądem administracyjnym

Pierwszy ruch w sprawie wykonała berlińska policja. Z uwagi na obawy przed eskalacją napięć wydano zakaz wywieszania flag Ukrainy i Rosji w pobliżu sowieckich pomników . Zabroniono też odtwarzania pieśni wojskowych i marszowych, a także wygłaszania komunikatów, które mogłyby zostać uznane za poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tym sposobem berlińska policja chciała zapobiec incydentom, a także zapewnić "godne upamiętnienie poległych żołnierzy byłej Armii Radzieckiej".

Z zakazem wprowadzonym przez policję nie zgodził się sąd administracyjny. Organ zezwolił na pokazywanie ukraińskiej flagi. Tego samego dnia wieczorem podjął taką samą decyzję w odniesieniu do rosyjskich barw narodowych.



Na odpowiedź policji nie trzeba było długo czekać. Złożono skargę do wyższej instancji, a więc niemieckiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponownie uzasadniając to chęcią zapewnienia, że "pamięć poległych żołnierzy Armii Radzieckiej zostanie godnie uczczona". Ogłoszona dzisiaj decyzja nie podlega odwołaniu.