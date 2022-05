Jak wynika z poufnego, siedmiostronicowego raportu BND, do którego dotarł "Spiegel", wielu rosyjskich prawicowych ekstremistów i neonazistów uczestniczy w walkach z wojskami ukraińskimi. Wiadomo o przynajmniej dwóch grupach o charakterze prawicowo-ekstremistycznym, biorących udział w wojnie. Są to - według raportu BND - Rosyjska Liga Imperialna oraz Rusicz. "Współpraca z tymi grupami sprowadza do absurdu rzekomy powód wojny, czyli tzw. 'denazyfikację Ukrainy" - wskazują analitycy niemieckiego wywiadu.

Rosyjska Liga Imperialna

Rosyjska Liga Imperialna to "paramilitarne ramię prawicowej grupy ekstremistycznej" pod nazwą Rosyjski Ruch Imperialny, które uczestniczyło w walkach po rosyjskiej stronie na terenie Donbasu w 2014 i 2015 roku. Szef Ligi Denis Garijew napisał na Telegramie zaledwie dzień po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę: "Nie ma wątpliwości, że chodzi o likwidację separatystycznego podmiotu, jakim jest Ukraina".

Liga ogłosiła swoją decyzję o zaangażowaniu się w operacje bojowe na początku marca. Jak informuje raport BND, jako bojowników rekrutowano "głównie osoby z doświadczeniem wojskowym" oraz absolwentów własnego ośrodka szkoleniowego Partizan w Petersburgu. "Nie jest jasne, czy decyzja ta została podjęta na wniosek rosyjskich władz lub w porozumieniu z nimi" - dodaje BND. Wiadomo, że w walkach na Ukrainie zginął zastępca Garijewa, a sam Garijew został ranny.

Grupa Rusicz

W wojnie na Ukrainie od początku kwietnia bierze udział także grupa Rusicz, związana z "osławioną rosyjską grupą najemników Wagnera", także w 2014 i 2015 roku obecna w Donbasie. Jak podaje BND, grupa Rusicz już wtedy zasłynęła ze szczególnej brutalności i tego, że "nie bierze jeńców". Część grupy uczestniczyła w walkach w Syrii.

"Jeden z dwóch założycieli Rusicz jest uważany za sadystę, podczas występu w mediach społecznościowych zabił szczeniaka" - pisze BND. O prawicowo-ekstremistycznych poglądach założycieli organizacji świadczą dołączone do raportu zdjęcia jej założycieli: Aleksieja M. i Jana P. Jeden z mężczyzn trzyma flagę ze swastyką, drugi - wykonuje nazistowskie pozdrowienie.