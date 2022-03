Specjalna delegacja w Kijowie. Rozmowa twarzą w twarz z Zełenskim

"Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Jansza. Wasza wizyta do Kijowa w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia. Bardzo to doceniamy" - napisał prezydent Zełenski w Telegramie.

Do wpisu dołączył nagranie z rozmów.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą dotarli we wtorek wieczorem do atakowanego przez Rosjan Kijowa pociągiem.

Poinformował o tym szef polskiego rządu, zamieszczając zdjęcia z podróży liderów pociągiem.



