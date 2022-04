Sondaż: W razie wojny walczyć chce tylko co piąty Polak

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Jak zachowaliby się Polacy, gdyby to u nas wybuchła wojna? W przypadku agresji obcego państwa co czwarty obywatel starałby się wyjechać za granicę, a tylko co piąty stawiłby się w wojsku, formacji paramilitarnej lub w szpitalu - wynika z sondażu IBRiS.

Zdjęcie Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej; zdj. ilustracyjne / Wojciech Stróżyk / Reporter