Sołowjow: Powinniśmy przeprowadzać testy, pokazać naszą broń nuklearną

Rosjanin zauważył także, że obecnie nie obowiązuje ich porozumienie i, jak uważa, powinni oni "zaniechać zakazu testowania broni jądrowej". - Powinniśmy przeprowadzać testy, pokazać broń nuklearną, którą posiadamy, wysadzić coś gdzieś w powietrze. I skierować nasze Wojska Rakietowe przede wszystkim w Wielką Brytanię. A także wszystkie inne kraje, które zapewniają pomoc. I dać ultimatum: wy dostarczacie pociski, my was bombardujemy. My wierzymy, że jesteście na wojnie, więc was zniszczymy. To wszystko! - zakończył.

Choć tym razem Sołowjow na celownik wziął Wielką Brytanię, nie tak dawno, w marcu, atakował Polaków. W swoim programie obwieścił miedzy innymi że "nie są oni Ukraińcami", dlatego Rosjanie nie będą ich traktować "jak braci" . Jak wówczas dodał, "nie jest pewien co do ataków nuklearnych, ale atakami rakietowymi zniszczą wszystko". Nie będziemy się nad tym dwa razy zastanawiać - powiedział.

W grudniu natomiast odniósł się do pomocy udzielanej Ukrainie w związku z rosyjską napaścią, mówiąc, że "kraje Zachodu dostarczają dużo systemów obrony powietrznej, ciężkiego sprzętu i pocisków, co oznacza, że są teraz nagie". - To oznacza, że możliwym staje się uderzenie w tył - stwierdził. Jak dodał: - Mogę sobie z łatwością wyobrazić, że siły specjalne Achmat (jednostka specjalna Rosgwardii - red.) wkraczają do Warszawy , sprawdzić jak się ma sytuacja - oznajmił propagandysta.